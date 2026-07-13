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Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschäftseinbruch an der Osnabrücker Landstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - An der Osnabrücker Landstraße verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Samstagnacht (11.07., 01.00 - 04.45 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Lottofiliale. Die Einbrecher schlugen ein Schaufenster ein und durchsuchten anschließend den Verkaufsraum. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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