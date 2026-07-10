Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Verkehrskontrollen des gewerblichen Güter- und Schwerlastverkehrs

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Am Donnerstag (09.07.) führten der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh gemeinsam mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), der Bezirksregierung Detmold sowie dem Veterinäramt Gütersloh (Lebensmittelüberwachung) umfangreiche Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch. Die Einsatzkräfte bauten die Kontrollstelle in der Zeit von 07.30 bis 14.00 Uhr auf einem Firmenparkplatz an der Lippstädter Straße im Ortsteil Benteler auf.

Im Mittelpunkt der Überprüfungen standen insbesondere die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, die ordnungsgemäße Sicherung der Ladung, mögliche Überladungen sowie die Kontrolle von Tiertransporten, die Lebensmittelüberwachung, die Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften und die Gefahrgutüberwachung.

Insgesamt überprüften die Kräfte 53 Fahrzeuge. Dabei wurden 29 Verstöße festgestellt. Sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr eingeleitet. Weitere vier Verstöße gegen diese Vorschriften ahndeten die Beamten mit Verwarnungsgeldern. Darüber hinaus stellten die Kontrollkräfte sechs Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung sowie zwei Überladungen fest. Das Bundesamt für Logistik und Mobilität führte zusätzlich 346 Mautkontrollen bei Lastkraftwagen durch. Hierbei wurden zwei Verfahren wegen Verstößen gegen mautrechtliche Vorschriften eingeleitet.

Besonders gravierend waren die Feststellungen des Veterinäramtes Gütersloh im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Bei der Kontrolle eines Kühltransporters wurde festgestellt, dass das transportierte Rindfleisch nicht ordnungsgemäß gekühlt wurde. Die gemessene Temperatur betrug 15 Grad Celsius und lag damit deutlich über den zulässigen Höchsttemperaturen. Ursache war ein defektes Kühlaggregat, wodurch die Kühlkette unterbrochen worden war. Die Kontrolleure beschlagnahmten daraufhin die gesamte Ladung und verplombten das Fahrzeug. Lediglich die Rückfahrt zum Betriebssitz wurde freigegeben. Dort musste das Fleisch unter Aufsicht der Lebensmittelkontrolleure fachgerecht entsorgt werden. Zudem wurden bereits belieferte Kunden informiert, damit auch dort ausgelieferte Ware vorsorglich vernichtet werden kann. Gegen den verantwortlichen Betrieb wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bei einem weiteren Lkw stellten die Einsatzkräfte einen erheblichen technischen Mangel fest. Zwei Reifen war vollständig abgefahren, die Karkasse beziehungsweise die Stahldrähte waren bereits sichtbar. Zudem waren die Reifen porös und nach Angaben der Kontrollkräfte rund neun Jahre alt. Aufgrund der erheblichen Gefährdung der Verkehrssicherheit wurde die Weiterfahrt bis zur Beseitigung des Mangels untersagt. Außerdem kontrollierten die Beamten einen Pkw mit Anhänger, der Heizöl in einem IBC-Container transportierte. Der Transport erfolgte ohne die vorgeschriebene Gefahrgutausrüstung und ohne die erforderliche Gefahrgutkennzeichnung. Darüber hinaus war die Ladung unzureichend gesichert. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Die weiteren festgestellten Verstöße bewegten sich überwiegend im Bereich geringfügiger Ordnungswidrigkeiten und wurden mit Verwarnungsgeldern geahndet.

Die Polizei Gütersloh wird mit verschiedenen Kooperationsbehörden auch zukünftig regelmäßig Kontrollen im Bereich des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchführen. Die Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere auch im Schwerlastverkehr, bleibt im Fokus - zu Ihrer Sicherheit!

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