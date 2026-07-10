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Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch in Schloß Holte

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen Freitagmorgen (10.07., 01.00 Uhr) in eine Firma an der Straße An der Heller ein.

Die Täter schlugen ein Fenster ein. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Zeugen beobachteten vier Personen in der näheren Umgebung. Möglicherweise gibt es einen Tatzusammenhang.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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