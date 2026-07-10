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Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch an der Linteler Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (09.07., 07.15 - 14.30 Uhr) im Ortsteil Spexard Zutritt in ein Zweifamilienhaus an der Linteler Straße. Der Tatort lag unweit des Kreisverkehrs Neuenkirchener Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Einbrecher Schmuck und Bargeld gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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