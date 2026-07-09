Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Reitanlage - Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Donnerstag (09.07., 03.15 Uhr - 06.00 Uhr) auf das Gelände einer Reitanlage an der Straße Am Sandbrink.

Auf dem Hof wurden mehrere Türen aufgebrochen und eine größere Anzahl Sättel gestohlen.

Die Polizei hat dazu ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Zuge der Ermittlungen werden auch Zusammenhänge zu vergleichbaren Taten in der Nacht zu Dienstag (07.07.) in Werther (Westf.) und in den vergangenen Wochen im Raum Osnabrück geprüft.

Es werden Zeugen gesucht. Wer hat in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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