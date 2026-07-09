PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Reitanlage - Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Donnerstag (09.07., 03.15 Uhr - 06.00 Uhr) auf das Gelände einer Reitanlage an der Straße Am Sandbrink.

Auf dem Hof wurden mehrere Türen aufgebrochen und eine größere Anzahl Sättel gestohlen.

Die Polizei hat dazu ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Zuge der Ermittlungen werden auch Zusammenhänge zu vergleichbaren Taten in der Nacht zu Dienstag (07.07.) in Werther (Westf.) und in den vergangenen Wochen im Raum Osnabrück geprüft.

Es werden Zeugen gesucht. Wer hat in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 09:37

    POL-GT: Kind stürzt mit E-Scooter - schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Mittwochabend (08.07., 19.35 Uhr) wurde die Polizei über einen gestürzten E-Scooter-Fahrer auf einem Schulhof an der Schledebrückstraße informiert. Es stellte sich heraus, dass ein 12-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Schulhof unterwegs war. Dabei stürzte er aus unbekannter Ursache und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Junge in ein ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 20:05

    POL-GT: Die vermisste 14-jährige Jugendliche aus Gütersloh konnte angetroffen worden

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (CJ) - Die am 08.07.2026 in Gütersloh vermisst gemeldete 14-jährige M. konnte in Paderborn nach Hinweis der Eltern von der Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 14:15

    POL-GT: Polizei sucht weitere Zeugen nach Unfall auf der Friedrich-Ebert-Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Nachdem der bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen VW bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Friedrich-Ebert-Straße einen Motorradfahrer schnitt und dieser daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Gütersloh nun weitere Unfallzeugen. Dieser Unfall ereignete sich am Dienstagabend (07.07., 18.25 Uhr) auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren