Polizei Gütersloh

POL-GT: Kind stürzt mit E-Scooter - schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochabend (08.07., 19.35 Uhr) wurde die Polizei über einen gestürzten E-Scooter-Fahrer auf einem Schulhof an der Schledebrückstraße informiert.

Es stellte sich heraus, dass ein 12-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Schulhof unterwegs war. Dabei stürzte er aus unbekannter Ursache und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Junge in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Wichtige Hinweise zur Nutzung von E-Scootern finden Sie hier: https://guetersloh.polizei.nrw/artikel/wichtige-hinweise-zur-nutzung-von-e-scootern

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