POL-GT: Die vermisste 14-jährige Jugendliche aus Gütersloh konnte angetroffen worden
Gütersloh (ots)
Gütersloh (CJ) - Die am 08.07.2026 in Gütersloh vermisst gemeldete 14-jährige M. konnte in Paderborn nach Hinweis der Eltern von der Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell