POL-GT: Die vermisste 14-jährige Jugendliche aus Gütersloh konnte angetroffen worden

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CJ) - Seit dem 08.07.2026 wird die 14-jährige Mareike M. vermisst. Das autistische Mädchen ist letztmalig in der Aufnahme- und Clearinggruppe an der Hohenzollernstraße 28 in Gütersloh gegen 09:00 Uhr gesehen worden. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang leider nicht zur Auffindung der Vermissten. Mareike ist orientierungslos und kommt ursprünglich aus dem Kreis ...

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