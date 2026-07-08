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Polizei Gütersloh

POL-GT: Aus Gütersloh wird eine 14-jährige Jugendliche vermisst.

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CJ) - Seit dem 08.07.2026 wird die 14-jährige Mareike M. vermisst. Das autistische Mädchen ist letztmalig in der Aufnahme- und Clearinggruppe an der Hohenzollernstraße 28 in Gütersloh gegen 09:00 Uhr gesehen worden. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang leider nicht zur Auffindung der Vermissten. Mareike ist orientierungslos und kommt ursprünglich aus dem Kreis Paderborn. Sie ist 170 cm groß und wiegt 98 kg mit kräftiger Statur. Sie hat blondes glattes langes Haar. Ihre Bekleidung ist unbekannt. Es ist möglich, dass sie öffentliche Verkehrsmittel nutzt und möglicherweise vom Bahnhof Gütersloh aus in unbekannte Richtung unterwegs ist. Wer hat Mareike M. gesehen oder kann Angaben zu der Vermissten machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 110 sowie die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. Die Fahndung kann auch online auf der Seite der Polizei.NRW/Fahndung mit dem hier angegebenen Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/209228

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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