Polizei Gütersloh

POL-GT: Die Einstellungsberatung der Kreispolizeibehörde Gütersloh berät zum Polizeiberuf auf der Messe Ausbildung und Arbeit in der Stadthalle Rheda-Wiedenbrück

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Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Freitag (10.07., 09.00 Uhr - 13.30 Uhr) und am Samstag (11.07., 09.00-13.30 Uhr) können Interessierte auf der Messe Ausbildung & Beruf in der Stadthalle Rheda-Wiedenbrück die Polizei treffen.

Informieren Sie sich bei unseren Kollegen über die Einstellungsvoraussetzungen, das Bewerbungsverfahren und den Polizeiberuf allgemein. Die Polizei NRW bietet ein qualitativ hochwertiges Studium mit einer garantierten Übernahme nach dem Bachelorabschluss in einen abwechslungsreichen Beruf mit spannenden und verantwortungsvollen Tätigkeiten. Nach dem Studium und der Erstverwendung stehen viele Wege für eine Weiterspezialisierung und die eigene Karriere offen. Polizeihauptkommissar Martin Wenker berät auch außerhalb der Messe in einem persönlichen Beratungsgespräch. Er ist telefonisch unter 05241 869-2277 oder per E-Mail an Personalwerbung.Guetersloh@polizei.nrw.de erreichbar.

Weitere Informationen zur Messe Ausbildung & Beruf finden Sie hier: www.ausbildung-rhwd.de/messe .

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