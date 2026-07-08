Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Autofahrer verletzt E-Scooter-Fahrer und fährt weiter

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Dienstagabend (07.07., 18.45 Uhr) stürzte ein 17-jähriger Versmolder auf einem E-Scooter, nachdem er auf der Kämpenstraße von einem bislang unbekannten Autofahrer überholt wurde. Der genaue Unfallort liegt etwa auf Höhe der Einmündung St.-Michael-Straße. Der Jugendliche fuhr auf der Straße in Richtung Greffener Straße, als ihn von hinten der Fahrer eines schwarzen VW überholte. Hierbei unterschritt der Autofahrer den Mindestabstand erheblich, so dass der 17-Jährige ausweichen musste, mit dem Bordstein kollidierte und anschließend die Kontrolle verlor und stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt derweil unvermindert in Richtung Greffener Straße fort. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den Fahrer des schwarzen VW geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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