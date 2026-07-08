PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Autofahrer verletzt E-Scooter-Fahrer und fährt weiter

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Dienstagabend (07.07., 18.45 Uhr) stürzte ein 17-jähriger Versmolder auf einem E-Scooter, nachdem er auf der Kämpenstraße von einem bislang unbekannten Autofahrer überholt wurde. Der genaue Unfallort liegt etwa auf Höhe der Einmündung St.-Michael-Straße. Der Jugendliche fuhr auf der Straße in Richtung Greffener Straße, als ihn von hinten der Fahrer eines schwarzen VW überholte. Hierbei unterschritt der Autofahrer den Mindestabstand erheblich, so dass der 17-Jährige ausweichen musste, mit dem Bordstein kollidierte und anschließend die Kontrolle verlor und stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt derweil unvermindert in Richtung Greffener Straße fort. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den Fahrer des schwarzen VW geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 11:57

    POL-GT: Unfall mit Streifenwagen - Drei Leichtverletzte

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In der vergangenen Mittwochnacht (08.07., 01.05 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich Dammstraße/ Feuerbornstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Gütersloh. Auf dem Weg zu einem Einsatzort befuhr die Streifenwagenbesatzung mit einem Mercedes Vito die Feuerbornstraße stadtauswärts und beabsichtigte die Kreuzung Dammstraße in Richtung ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 11:49

    POL-GT: Jugendlicher stürzt von Motorroller - Unfallflucht

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Dienstagvormittag (07.07., 10.10 Uhr) befuhr ein 16-jähriger Gütersloher mit einem Motorroller einen Zufahrtsweg zu einer Schule an der Straße Am Anger. Den Angaben nach kam ihm ein dunkler Kombi entgegen. Der Weg ist nur für die Fahrtrichtung des 16-Jährigen freigegeben. Der 16-Jährige wich aus, kam er von der Straße ab, stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren