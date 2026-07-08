Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall zwischen Autofahrer und Kind an der Konrad-Adenauer Straße - Polizei bitte um Hinweise

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Beim Ausparken kam es am Dienstagnachmittag (07.07., 17.00 Uhr) an der Konrad-Adenauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Skoda Superb-Fahrer stieß mit einem Radfahrer zusammen. Den Angaben nach kam zu einem kurzen Gespräch zwischen dem 40-jährigen Autofahrer und dem ca. 12-jährigen Fahrradfahrer. Danach fuhr der Junge weiter. Er gab an, unverletzt zu sein. Kurz danach informierte der Autofahrer die Polizei.

Der Fahrradfahrer war ca. 12 Jahre alt und ca. 160cm groß. Er trug einen Fahrradhelm und fuhr ein silbernes Mountainbike.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Jungen geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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