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Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendlicher stürzt von Motorroller - Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagvormittag (07.07., 10.10 Uhr) befuhr ein 16-jähriger Gütersloher mit einem Motorroller einen Zufahrtsweg zu einer Schule an der Straße Am Anger. Den Angaben nach kam ihm ein dunkler Kombi entgegen. Der Weg ist nur für die Fahrtrichtung des 16-Jährigen freigegeben. Der 16-Jährige wich aus, kam er von der Straße ab, stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Fahrer des dunklen Autos geben? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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