POL-GT: Wer vermisst diesen Motorroller?
Gütersloh (ots)
Gütersloh (FK) - Die Polizei hat Anfang Juni einen Motorroller auf einem Spielplatz an der Straße Im Reke sichergestellt. Ein rechtmäßiger Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden.
Es wird um Hinweise gebeten. Möglicherweise wurde das Fahrzeug des Herstellers Kwang Yang nach einem Diebstahl umlackiert. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
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