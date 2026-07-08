PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradprüfung in Kaunitz

POL-GT: Fahrradprüfung in Kaunitz
  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Freitag (10.07., 08.45 Uhr - 11.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler des Grundschulverbunds Kaunitz-Bornholte, Standort Kaunitz, die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Fröbelstraße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention wurden die Prüflinge intensiv vorbereitet, so dass sie die Vorfahrtsregeln kennen. Wenn Sie ihnen am Donnerstag begegnen sollten, unterstützen Sie die Kinder bestmöglich, indem Sie Ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sichere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 10:53

    POL-GT: Einbruch in Sattelkammer - Polizei sucht Zeugen

    Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (FK) - Zwischen Montagabend (06.07., 20.00 Uhr) und Dienstagmorgen (07.07., 06.30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter auf einem Hof an der Jöllenbecker Straße in einen Pferdestall ein. Die Täter brachen mehrere Türen und Spinde auf. Gestohlen wurden ersten Angaben nach mehrere Sättel. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 13:49

    POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall auf der Wiedenbrücker Straße

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Ein 62-jähriger Gütersloher erlitt bei einem Verkehrsunfall am Montag (06.07., 14.10 Uhr) schwere Verletzungen. Der VW-Fahrer befuhr zuvor die Wiedenbrücker Straße in Richtung Verl. Zeitgleich befuhr der Lkw-Fahrer die Wiedenbrücker Straße in die entgegengesetzte Fahrtrichtung Aus bislang unbekannter Ursache fuhr Kam der VW-Fahrer nach links von seiner Fahrbahn ab und geriet in den ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 12:15

    POL-GT: Unbekannter Autofahrer touchiert 13-Jährigen und fährt weg

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bereits am Dienstag der vergangenen Woche (30.06., 16.00 - 17.00 Uhr) ereignete sich auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-Jähriger von einem Autofahrer touchiert und leicht verletzt wurde. Zuvor befand sich der Junge den Angaben nach auf dem Parkplatz im Bereich einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren