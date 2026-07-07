Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall auf der Wiedenbrücker Straße

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Ein 62-jähriger Gütersloher erlitt bei einem Verkehrsunfall am Montag (06.07., 14.10 Uhr) schwere Verletzungen.

Der VW-Fahrer befuhr zuvor die Wiedenbrücker Straße in Richtung Verl. Zeitgleich befuhr der VW-Fahrer die Wiedenbrücker Straße in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Aus bislang unbekannter Ursache Kam der VW-Fahrer nach links von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Lkw eines 59-jährigen Lippetalers. Mit einem Rettungswagen wurde der Gütersloher in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der 43-jährige Beifahrer des VW-Fahrers erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße zwischen der Gütersloher Straße und der Stahlstraße gesperrt.

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