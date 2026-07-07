POL-GT: Einbruch an der Westerwieher Straße
Gütersloh (ots)
Rietberg (FK) - Innerhalb der vergangenen Woche (29.06. - 06.07.) brachen bislang unbekannte Personen in eine Firma an der Westerwieher Straße ein. Sie brachen ein rückwärtiges Fenster und mehrere innenliegende Türen auf. Gestohlen wurden ersten Angaben nach unter anderem Musikanlagen und ein Laptop.
Die Polizei hat die Ermittlungen dazu eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Westerwieher Straße in den vergangenen Tagen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
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