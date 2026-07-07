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Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall und sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Aktuell führt die Polizei Gütersloh Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am frühen Freitagabend (03.07., 18.40 Uhr) auf dem Südring ereignete und bei dem ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 15-Jährige den linken Geh- und Radweg des Südrings stadtauswärts. In Höhe eines Gehwegs (postalisch Gütersloher Straße 68 d), der von der Gütersloher Straße auf den Südring führt, stürzte der Jugendliche mit seinem E-Scooter, nachdem er stark abbremsen musste. Grund hierfür war seinen Angaben nach ein Radfahrer, der unvermittelt von diesem Gehweg nach links auf den Geh- und Radweg des Südrings abbog und Richtung stadtauswärts davonfuhr.

Der Beschreibung nach hatte der Mann kurze Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Shirt und einer grauen kurzen Hose.

Der anschließend verständigte Rettungsdienst brachte den 15-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den beschriebenen Radfahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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