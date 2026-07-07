Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradprüfung an der Bernstein Schule

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Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Donnerstag (09.07., 08.45 - 09.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Bernstein Schule die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Fünftklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Bredenstraße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Donnerstag begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren. Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

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