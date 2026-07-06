Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh - Erneut teils erhebliche Mängel und Verstöße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bei insgesamt 16 Gastronomiebetrieben führten Einsatzkräfte im Stadtgebiet Gütersloh, im Rahmen der bereits bekannten kooperativen Kontrollen, am Freitag (03.07.) Überprüfungen durch. Hierbei stellten die Kontrolleure erneut teils erhebliche Mängel und Verstöße fest und leiteten mehrfach die nötigen ordnungsrechtlichen, strafrechtlichen sowie auch steuerrechtlichen Verfahren ein. Darüber hinaus bemängelten die Kräfte immer wieder auch die hygienischen Zustände in einigen Betrieben.

An den gemeinsamen Maßnahmen waren Kräfte des Hauptzollamts, des Ordnungsamts der Stadt Gütersloh, der Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh, der Steuerfahndung, der Ausländerbehörde des Kreises sowie der Polizei Gütersloh beteiligt. Die Betriebe wurden in der Zeit von 16.30 - 23.00 Uhr aufgesucht.

Bei zwei Betrieben bestand der Verdacht der illegalen Beschäftigung mehrere Mitarbeiter, so dass dort dementsprechende Verfahren durch das Hauptzollamt eingeleitet wurden. Bei weiteren Betrieben fielen Unstimmigkeiten in den Kassensystemen auf, so dass dort zusätzliche Sonderprüfungen veranlasst wurden. In zwei Kiosken stellten die Kräfte insgesamt etwa 200 E-Zigaretten sicher, weil diese nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprachen. Zudem lagen in einem Kiosk größere Mengen abgelaufener, aber verkaufsfertiger Fleischwaren in den Tiefkühltruhen.

Äußerst bedenklich waren die hygienischen Zustände in zwei Gastronomien. Die Lebensmittelüberwachung des Kreises beräumte jeweils weitere Betriebsprüfungen an. Hierbei stellten die Kontrolleure in einem Restaurant vermeintlich Mäusekot sowie einen grundlegend schlechten Hygienezustand im Küchenbereich fest. In einem weiteren gastronomischen Betrieb lagerten mehrere Kilo ungekühltes Fleisch in den Kellerräumen, trotz der problematisch hohen Temperaturen der vergangenen Tage.

Die kooperativen Kontrollen werden auch zukünftig in unregelmäßigen Abständen im Rahmen des polizeilichen Präsenzkonzepts "Sicherheit im Kreis" fortgesetzt.

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