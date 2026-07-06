Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall an der Varenseller Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Ein ca. 16-17-jähriger E-Scooter-Fahrer flüchtete Sonntagnachmittag (05.07., 17.45 Uhr) nach einem Unfall mit einem E-Bike-Fahrer.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 62-jährige E-Bike-Fahrer den Geh- und Radweg der Varenseller Straße in Richtung Neuenkirchen. Dabei wurde er von dem E-Scooter-Fahrer links überholt. Um einen Zusammenstoß beim Einscheren zu vermeiden, wich der E-Bike-Fahrer eigenen Angaben nach aus. Dabei stieß der Rietberger gegen einen angrenzenden Zaun. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Der E-Scooter-Fahrer wurde wie folgt beschrieben: Zwischen 16 und 17 Jahre alt, dunkle kurze Haare, dunkle Jogginghose und dunkles Oberteil. Der Fahrer soll während der Fahrt telefoniert haben.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

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