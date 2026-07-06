POL-GT: 56-jährige E-Bike-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Verl (FK) - Sonntagabend (05.07., 19.45 Uhr) erlitt eine 56-jährige E-Bike-Fahrerin bei einem Unfall schwere Verletzungen.
Die 56-jährige Verlerin befuhr neben einem 71-jährigen E-Bike-Fahrer den Geh- und Radweg an der Paderborner Straße in Höhe des Kapellenwegs in Richtung Kaunitz. Dabei stießen sie mit den Lenkern aneinander. Die 56-Jährige stürzte in der Folge und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Retttungswagen wurde sie in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der 71-jährige Verler blieb unverletzt.
Die Unfallaufnahme vor Ort wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt.
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