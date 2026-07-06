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Polizei Gütersloh

POL-GT: 56-jährige E-Bike-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Sonntagabend (05.07., 19.45 Uhr) erlitt eine 56-jährige E-Bike-Fahrerin bei einem Unfall schwere Verletzungen.

Die 56-jährige Verlerin befuhr neben einem 71-jährigen E-Bike-Fahrer den Geh- und Radweg an der Paderborner Straße in Höhe des Kapellenwegs in Richtung Kaunitz. Dabei stießen sie mit den Lenkern aneinander. Die 56-Jährige stürzte in der Folge und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Retttungswagen wurde sie in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der 71-jährige Verler blieb unverletzt.

Die Unfallaufnahme vor Ort wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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