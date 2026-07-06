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Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann fährt gegen einen Baum und wird schwer verletzt

Gütersloh (ots)

(RB) - Herzebrock-Clarholz- Sonntagnachmittag, gegen 15.08 Uhr erhielten Polizei und Rettungskräfte von einem Verkehrsunfall Kenntnis, bei dem ein Mann mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt war und dadurch schwer verletzt wurde. Ein 31-jähriger Harsewinkler befuhr mit seinem Audi die Marienfelder Staße aus Richtung Marienfeld kommend in Richtung Clarholz. Vermutlich geriet der Audifahrer auf Grund von Nässe ins Schleudern und geriet so erst auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er frontal gegen einen Baum und beschädigte zusätzlich noch einen Zaun. Der Audi wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Fahrer des Audi wurde schwerverletzt, durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand bei dem Fahrer nicht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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