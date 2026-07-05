Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Leichtverletzte bei Zusammenstoß in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (RB) - Am Samstag, 04.07.2026, kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Steinhäger Straße/Remser Weg. Zuvor befuhr ein 25-jähriger Mann aus Oelde mit seinem Audi A1 den Remser Weg aus Richtung Marienfeld in Richtung Harsewinkel. Zeitgleich befuhr ein 55-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit seinem VW Golf die vorfahrtsberechtigte Steinhäger Straße aus Richtung Brockhäger Straße, in Richtung B 513. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Da sich in beiden Fahrzeugen ebenfalls mitfahrende Personen befanden, wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt. Die Verletzten wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von 35.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Kreuzungsbereich war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

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