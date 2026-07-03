Polizei Gütersloh

POL-GT: 30-jähriger Gütersloher wird bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

(RB) -Harsewinkel- Am Freitagnachmittag, gegen 15.57 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 513, bei welchem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 36-Jährige aus Herzebrock-Clarholz befuhr mit ihrem Pkw (Mercedes) die Bundesstraße (B 513) aus Richtung Gütersloh kommend in Richtung Marienfeld. An der Einmündung Bundesstraße / Südfeld, wollte die Pkw-Fahrerin nach links in die Straße Südfeld abbiegen. Auf Grund von Gegenverkehr musste sie ihren Pkw anhalten und verkehrsbedingt warten. Zu diesem Zeitpunkt kam ein 30-Jähriger Gütersloher auf seinem Krad (BMW) von hinten angefahren und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Pkw der Wartenden auf. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt, während der Motorradfahrer schwerverletzt in ein umliegendes Krankehaus verbracht werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von 18.000 ,- Euro aus.

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