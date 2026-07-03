PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: 30-jähriger Gütersloher wird bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

(RB) -Harsewinkel- Am Freitagnachmittag, gegen 15.57 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 513, bei welchem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 36-Jährige aus Herzebrock-Clarholz befuhr mit ihrem Pkw (Mercedes) die Bundesstraße (B 513) aus Richtung Gütersloh kommend in Richtung Marienfeld. An der Einmündung Bundesstraße / Südfeld, wollte die Pkw-Fahrerin nach links in die Straße Südfeld abbiegen. Auf Grund von Gegenverkehr musste sie ihren Pkw anhalten und verkehrsbedingt warten. Zu diesem Zeitpunkt kam ein 30-Jähriger Gütersloher auf seinem Krad (BMW) von hinten angefahren und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Pkw der Wartenden auf. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt, während der Motorradfahrer schwerverletzt in ein umliegendes Krankehaus verbracht werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von 18.000 ,- Euro aus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 13:52

    POL-GT: 58-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Halle(Westf.) (FK) - Aus bislang unbekannten Gründen stürzte ein Fahrradfahrer Donnerstagmittag (02.07., 13.30 Uhr) an einer Bahnunterführung im Bereich Hartmanns Wäldchen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Das Fahrrad war stark beschädigt. Zeugen fanden den verletzten Mann am Boden liegend vor. Sie informierten den ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 11:59

    POL-GT: Senior verletzt - Polizei sucht Zeugen für Körperverletzungsdelikt

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen der Spexarder Straße und dem Amtenbrinksweg wurde am Mittwochmittag (01.07., 13.10 Uhr) ein 79-jähriger Mann von bislang unbekannten Jugendlichen verletzt. Der Mann befuhr den Weg entlang der Dalke mit seinem Fahrrad, als ihm den Angaben nach zwei Motorroller mit insgesamt vier Jugendlichen entgegenkamen. Nach einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren