POL-GT: 58-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Halle(Westf.) (FK) - Aus bislang unbekannten Gründen stürzte ein Fahrradfahrer Donnerstagmittag (02.07., 13.30 Uhr) an einer Bahnunterführung im Bereich Hartmanns Wäldchen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Das Fahrrad war stark beschädigt. Zeugen fanden den verletzten Mann am Boden liegend vor. Sie informierten den Rettungsdienst und die Polizei.
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