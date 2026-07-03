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Polizei Gütersloh

POL-GT: 58-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Halle(Westf.) (FK) - Aus bislang unbekannten Gründen stürzte ein Fahrradfahrer Donnerstagmittag (02.07., 13.30 Uhr) an einer Bahnunterführung im Bereich Hartmanns Wäldchen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Das Fahrrad war stark beschädigt. Zeugen fanden den verletzten Mann am Boden liegend vor. Sie informierten den Rettungsdienst und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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