POL-GT: 58-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen der Spexarder Straße und dem Amtenbrinksweg wurde am Mittwochmittag (01.07., 13.10 Uhr) ein 79-jähriger Mann von bislang unbekannten Jugendlichen verletzt. Der Mann befuhr den Weg entlang der Dalke mit seinem Fahrrad, als ihm den Angaben nach zwei Motorroller mit insgesamt vier Jugendlichen entgegenkamen. Nach einem ...

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