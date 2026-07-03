Polizei Gütersloh

POL-GT: Senior verletzt - Polizei sucht Zeugen für Körperverletzungsdelikt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen der Spexarder Straße und dem Amtenbrinksweg wurde am Mittwochmittag (01.07., 13.10 Uhr) ein 79-jähriger Mann von bislang unbekannten Jugendlichen verletzt. Der Mann befuhr den Weg entlang der Dalke mit seinem Fahrrad, als ihm den Angaben nach zwei Motorroller mit insgesamt vier Jugendlichen entgegenkamen.

Nach einem kurzen Wortwechsel stiegen die Jugendlichen von den Rollern und liefen von hinten auf den Fahrradfahrer zu und stießen den Mann zu Boden. Am Boden liegend traten sie auf den Mann ein. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Spexarder Straße. Sie waren zwischen 17 und 18 Jahre alt.

Der 79-jährige Gütersloher erlitt leichte Verletzungen. Am Donnerstag (02.07.) informierte er die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Jugendlichen machen? Wer kann Angaben zu den Zeugen machen, die dem Herrn aufgeholfen haben? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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