Polizei Gütersloh

POL-GT: Goldketten-Trickdiebe an der Hauptstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Mittwochvormittag (01.07., 11.00 Uhr) haben Trickdiebe eine Halskette gestohlen. Ein 71-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück befand sich zu Fuß an der Hauptstraße, nahe der Freigerichtstraße, als ein Kleinwagen hielt und der Fahrer den Mann ansprach. Eine auf der Rücksitzbank sitzende Frau stieg daraufhin aus, bedrängte den 71-Jährigen und legte ihm dabei unvermittelt eine Goldkette um den Hals. Zudem drückte sie dem Mann drei Ringe sowie auch Bargeld in die Hand. Kurz darauf wurde das Gespräch beendet und das Täter-Duo fuhr in unbekannte Richtung davon. Erst später bemerkte der Mann den Diebstahl seiner zuvor getragenen Goldkette.

Der Beschreibung nach war der Fahrer etwa 30 - 40 Jahre alt, hatte einen schwarzen Vollbart und ein südosteuropäisches Aussehen. Die Frau war im gleichen Alter, trug ein buntes Kleid mit Blumenmuster und hatte ebenfalls ein südosteuropäisches Aussehen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen oder das Auto geben? Wer hatte verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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