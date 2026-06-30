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POL-GT: Radfahrprüfung an der Johannis-Grundschule

POL-GT: Radfahrprüfung an der Johannis-Grundschule
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Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstag (02.07., 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Johannis-Grundschule die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Lessingstraße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention wurden die Prüflinge intensiv vorbereitet, so dass sie die Vorfahrtsregeln kennen. Wenn Sie ihnen am Donnerstag begegnen sollten, unterstützen Sie die Kinder bestmöglich, indem Sie Ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sichere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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