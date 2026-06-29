Polizei Gütersloh

POL-GT: 17-Jähriger wiederholt mit gestohlenem Roller gestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein 17-jähriger Roller-Fahrer sollte durch die Gütersloher Polizei am frühen Sonntagmorgen (28.06., 01.15 Uhr) an der Berliner Straße angehalten werden. Er fiel den Beamten auf, da er mit mehr als den erlaubten 50 km/h unterwegs war. Er uns sein Sozius missachteten die Anhaltesignale der Polizei. Sie fuhren zunächst über den Postdamm und versuchten anschließend am Syltweg über einen Fußweg zu entkommen. Zu Fuß holte ein Polizeibeamter beide letztendlich ein. Beide schlugen auf den Polizisten ein. Der Sozius flüchtete. Der 17-jährige Fahrer konnte vor Ort festgehalten werden. Es stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand und der Roller zuvor im Ortsteil Blankenhagen im Bereich der Lutter gestohlen worden war. Der 17-Jährige wurde in der Nacht an Erziehungsberechtigte übergeben. Zuvor wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Der Roller wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Gegenstand dessen sind auch Ermittlungen zu dem Mitfahrer. Ein Polizeibeamter erlitt im Zuge der Widerstandshandlungen leichte Verletzungen.

Erst ein paar Tage zuvor (25.06., 01.20 Uhr) fiel der 17-Jährige mit einem gestohlenen Roller an der Kolpingstraße auf. Der Roller wurde am Tag zuvor an der Carl-Miele Straße gestohlen. Auch dazu wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Eltern wurden informiert.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sich über die Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 zu melden.

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