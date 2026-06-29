Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte werfen Feuerwerkskörper - die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Am frühen Samstagmorgen (27.06., 01.55 Uhr) wurde die Polizei über eine Sachbeschädigung an der Straße Brückhof informiert. Es stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Personen Feuerwerkskörper in den Garten eines Hauses geworfen hatten. Ein Sack Erde geriet in Brand. Die Bewohner löschten die Flammen eigenständig. Zeugen wurden auf Jugendliche aufmerksam, welche mit Rädern in der Umgebung unterwegs waren. Ob es einen Zusammenhang zu einer kleineren Brandentwicklung an einem Mülleimer an der Teutoburger Straße gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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