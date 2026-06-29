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Polizei Gütersloh

POL-GT: Scheibe eingeschlagen - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen Donnerstagabend (25.06., 21.30 Uhr) und Freitagmorgen (26.06., 06.00 Uhr) eine Scheibe eines Lebensmittelmarktes an der Herzebrocker Straße ein. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatzeitraum machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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