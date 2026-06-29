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Polizei Gütersloh

POL-GT: 85-jähriger Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitagnachmittag (26.06., 15.00 Uhr) stürzte im Ortsteil Rheda ein 85-jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem Pedelec auf einem Schotterweg, nahe der Einmündung Hauptstraße/ Oelder Straße/ Schlossstraße. Den bisherigen Kenntnissen nach, verlor der Mann ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrrad. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verletzten 85-Jährigen. Anschließend wurde er zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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