Polizei Gütersloh

POL-GT: 85-jähriger Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitagnachmittag (26.06., 15.00 Uhr) stürzte im Ortsteil Rheda ein 85-jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem Pedelec auf einem Schotterweg, nahe der Einmündung Hauptstraße/ Oelder Straße/ Schlossstraße. Den bisherigen Kenntnissen nach, verlor der Mann ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrrad. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verletzten 85-Jährigen. Anschließend wurde er zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

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