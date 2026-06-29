Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhauseinbruch an der August-Claas-Straße

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Zwischen Donnerstag und Samstag (25.06. - 27.06.) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in die Wohnräume eines Einfamilienhauses an der August-Claas-Straße. Die Einbrecher gelangten durch ein zum Garten gelegenes Fenster in das Haus, durchsuchten alles und entwendeten ersten Feststellungen zufolge Bargeld, Schmuck und Uhren sowie auch Dokumente.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten Sie verdächtige Beobachtungen in dem Bereich der August-Claas-Straße, zwischen Münsterstraße und Achtermannstraße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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