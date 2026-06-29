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Polizei Gütersloh

POL-GT: Am Holzbach - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Einbrecher haben sich in der Zeit von Donnerstag bis Samstag (25.06. - 27.06.) Zutritt in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Holzbach verschafft. Den Erkenntnissen nach beschädigten sie ein Fenster, gelangten in die Wohnung und suchten in den dort nach Wertgegenständen. Ersten Feststellungen zufolge haben die Täter Schmuck sowie auch einen Fernseher gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbruch machen können oder verdächtige Beobachtungen hatten? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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