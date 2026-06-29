Polizei Gütersloh

POL-GT: 14-jährige Pedelec-Fahrerin angefahren: Polizei sucht Fahrer eines silbernen Kombis

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Freitagvormittag (26.06., 11.30 Uhr) befuhr eine 14-jährige Jugendliche mit einem Pedelec die Straße Hengeberg in Richtung Ascheloher Weg. Dabei wurde sie eigenen Angaben nach von dem Fahrer eines silbernen Kombis überholt. Der Wagen touchierte das Pedelec. In der Folge fiel die 14-Jährige zu Boden. Sie zog sich leichte, aber nicht unerhebliche Verletzungen zu. Der Fahrer des Autos fuhr weiter. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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