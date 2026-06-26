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Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall - junger E-Scooter-Fahrer gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen einer Autofahrerin und einem E-Scooter-Fahrer kam es am Mittwochmorgen (24.06., 08.05 Uhr) zu einem Verkehrsunfall auf der Carl-Bertelsmann Straße. Die 63-jährige Ford-Fahrerin beabsichtigte in der Nähe der Kreuzung zum Stadtring in die Einfahrt einer Firma abzubiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Jungen auf dem E-Scooter. Nach einem kurzen Gespräch fuhren beide weiter. Die Polizei hat im Nachgang einen Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Der Junge war schätzungsweise zwischen 12 und 13 Jahre alt, 166cm groß und hatte dunkelbraune, wellige Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Trikot. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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