PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Steinewerfer auf der A2? Gegenstand durchschlägt Glasdach

POL-GT: Steinewerfer auf der A2? Gegenstand durchschlägt Glasdach
  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

SI / Bielefeld / A2 / Gütersloh - Am Dienstag, 23.06.2026, wurde ein Pkw auf der A2 vermutlich durch einen Steinwurf beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 64-jähriger Dortmunder fuhr mit seinem schwarzen 5er BMW xDrive auf der A2 in Richtung Dortmund. Als er kurz vor der Raststätte Gütersloh Nord unter der Autobahnbrücke Brockweg entlangfuhr, hörte er einen lauten Knall.

Bei nächster Gelegenheit hielt er an und begutachtete den Schaden. Dabei musste er feststellen, dass das Glasschiebedach durchschlagen wurde. Da das Schiebedach unterhalb des Glaseinsatzes noch intakt war, konnte der 64-Jährige den Schaden nur von außen erkennen.

Hinzugerufenen Polizeibeamten teilte er mit, auf der Brücke zuvor keine Personen bemerkt zu haben. Dennoch lässt das Schadensbild darauf schließen, dass ein Stein das Glasdach zerschlagen hatte.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kurt-Schumacher-Straße 46 33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195 Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021 Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022 Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023 Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024 Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026 Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 10:20

    POL-GT: Kiosk-Einbrecher auf frischer Tat gestellt

    Gütersloh (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein aufmerksamer Zeuge wurde in der Nacht auf Donnerstag, 25.06.2026, auf einen Einbrecher aufmerksam, der sich Zutritt zu einem Kiosk an der Kurze Straße verschafft hatte. Gegen den polizeibekannten Steinhagener ordnete ein Haftrichter noch am selben Tag die Untersuchungshaft an. Der Anwohner bemerkte den Mann gegen 00:35 Uhr, als er eine Scheibe zerschlug und anschließend in ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 04:32

    POL-GT: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Gütersloh (ots) - (RB) - Rietberg - Am Donnerstagnachmittag (15.33 Uhr) ereignete sich in Rietberg ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw an der Einmündung Bokeler Straße / Pulverdamm, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 36-jährige Frau aus Rietberg befuhr mit ihrem Pkw (VW Touran) die Straße Pulverdamm in Richtung Bokeler Straße. An der zuvor genannten Einmündung wollte sie nach links auf die Bokeler Straße ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 12:50

    POL-GT: Auseinandersetzung auf der Bergstraße - Unbekanntes Täter-Duo flüchtet

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - Am Dienstagnachmittag (23.06., 16.30 Uhr) haben zwei bislang unbekannte Täter einen 34-jährigen Mann aus Steinhagen auf der Bergstraße geschlagen und getreten und damit leicht verletzt. Der Tatort lag hinter einem Lebensmittelmarkt, zwischen Bahnhofstraße und Bergstraße. Zunächst sprach einer der Männer den 34-Jährigen, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren