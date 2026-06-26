Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gütersloh (ots)

(RB) - Rietberg - Am Donnerstagnachmittag (15.33 Uhr) ereignete sich in Rietberg ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw an der Einmündung Bokeler Straße / Pulverdamm, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 36-jährige Frau aus Rietberg befuhr mit ihrem Pkw (VW Touran) die Straße Pulverdamm in Richtung Bokeler Straße. An der zuvor genannten Einmündung wollte sie nach links auf die Bokeler Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine von Links kommende 30-jährige Paderbornerin, welche die Bokeler Straße (Vorfahrtstraße) in Richtung Pulverdamm, mit ihrem Hyundai befuhr. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sich der Pkw der Paderbornerin durch die Kollision überschlug und auf dem Dach zum liegen kam. Die Paderbornerin wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Ihr Pkw wurde durch den Unfall so stark beschädigt,so dass dieser abgeschleppt werden musste.

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