PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrprüfung an der Wenneberschule

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK)- Am Montag (22.06., 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Wenneberschule in Rheda-Wiedenbrück die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Dienstag begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie Ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren. Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sichere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 15:28

    POL-GT: Helfer gesucht - Körperverletzung am Alten Hellweg

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Sonntagmorgen (14.06., 01.00 Uhr - 02.00 Uhr) kam es an der Straße Alter Hellweg zu einem Körperverletzungsdelikt. Den Angaben nach griff eine Gruppe junger Männer einen 20-jährigen Gütersloher an, welcher zu Fuß unterwegs war. Drei bis vier Personen sollen auf den Mann eingeschlagen und ihn getreten haben. Nachdem weitere Personen eingriffen, flüchteten die Unbekannten. Der ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 15:18

    POL-GT: Unfallflucht in Kaunitz - Zeugen gesucht

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Dienstag (16.06., 18.45 Uhr) befuhr ein 10-jähriger Junge mit einem Fahrrad den Erlenweg in Richtung Köldingsweg. Dabei sei der Junge unmittelbar vor der Einmündung von einem schwarzen Elektro-Auto überholt worden. Eigenen Angaben nach musste der Junge ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Er sei daraufhin gestürzt. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um das ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 14:59

    POL-GT: Junge mit Roller gesucht - Verkehrsunfall in Borgholzhausen

    Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Dienstagnachmittag (16.06., 17.15 Uhr) befuhr ein 48-jähriger VW-Fahrer die Dr.-Wilhelm-Upmeyer Straße in Richtung Osningstraße. Dabei kam es seinen Angaben nach zu einem Zusammenstoß mit einem Kind auf einem Tretroller. Der Erwachsene und der Junge unterhielten sich kurz. Anschließend fuhren beide weiter. Der Junge soll ca. 11 -12 Jahre alt gewesen sein. Er hatte blonde, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren