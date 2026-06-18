PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Helfer gesucht - Körperverletzung am Alten Hellweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Sonntagmorgen (14.06., 01.00 Uhr - 02.00 Uhr) kam es an der Straße Alter Hellweg zu einem Körperverletzungsdelikt.

Den Angaben nach griff eine Gruppe junger Männer einen 20-jährigen Gütersloher an, welcher zu Fuß unterwegs war. Drei bis vier Personen sollen auf den Mann eingeschlagen und ihn getreten haben.

Nachdem weitere Personen eingriffen, flüchteten die Unbekannten. Der 20-Jährige wurde von den Zeugen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Delikt aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Tätergruppe und den Zeugen. Ob es Zusammenhänge zu vorausgegangenen Auseinandersetzungen im Bereich der Festwiese am Rande des Schützenfests am Bertels Weg gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. https://guetersloh.polizei.nrw/presse/polizei-schreitet-bei-auseinandersetzungen-auf-festwiese-ein

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 15:18

    POL-GT: Unfallflucht in Kaunitz - Zeugen gesucht

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Dienstag (16.06., 18.45 Uhr) befuhr ein 10-jähriger Junge mit einem Fahrrad den Erlenweg in Richtung Köldingsweg. Dabei sei der Junge unmittelbar vor der Einmündung von einem schwarzen Elektro-Auto überholt worden. Eigenen Angaben nach musste der Junge ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Er sei daraufhin gestürzt. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um das ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 14:59

    POL-GT: Junge mit Roller gesucht - Verkehrsunfall in Borgholzhausen

    Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Dienstagnachmittag (16.06., 17.15 Uhr) befuhr ein 48-jähriger VW-Fahrer die Dr.-Wilhelm-Upmeyer Straße in Richtung Osningstraße. Dabei kam es seinen Angaben nach zu einem Zusammenstoß mit einem Kind auf einem Tretroller. Der Erwachsene und der Junge unterhielten sich kurz. Anschließend fuhren beide weiter. Der Junge soll ca. 11 -12 Jahre alt gewesen sein. Er hatte blonde, ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 13:43

    POL-GT: Wochenmarkt in Wiedenbrück - Lassen Sie sich zum Tag der Verkehrssicherheit beraten

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zum Tag der Verkehrssicherheit am Samstag, 20.06. (10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) wird die Polizei auf dem Wochenmarkt in Wiedenbrück am Kirchplatz präsent sein. Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh beraten insbesondere zu Themen rund ums Motorrad-, Fahrrad-, Pedelec- und E-Scooter-Fahren. Damit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren