Polizei Gütersloh

POL-GT: Helfer gesucht - Körperverletzung am Alten Hellweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Sonntagmorgen (14.06., 01.00 Uhr - 02.00 Uhr) kam es an der Straße Alter Hellweg zu einem Körperverletzungsdelikt.

Den Angaben nach griff eine Gruppe junger Männer einen 20-jährigen Gütersloher an, welcher zu Fuß unterwegs war. Drei bis vier Personen sollen auf den Mann eingeschlagen und ihn getreten haben.

Nachdem weitere Personen eingriffen, flüchteten die Unbekannten. Der 20-Jährige wurde von den Zeugen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Delikt aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Tätergruppe und den Zeugen. Ob es Zusammenhänge zu vorausgegangenen Auseinandersetzungen im Bereich der Festwiese am Rande des Schützenfests am Bertels Weg gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. https://guetersloh.polizei.nrw/presse/polizei-schreitet-bei-auseinandersetzungen-auf-festwiese-ein

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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