Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkstatteinbruch in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen zwischen Mittwochnachmittag (17.07., 17.00 Uhr) und Donnerstagmorgen (18.06., 05.15 Uhr) in eine Werkstatt am Holzweg ein. Über ein Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Aus diesem entwendeten sie eine größere Menge Werkzeuge.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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