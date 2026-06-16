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Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrerin verunfallt nach internistischem Notfall

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Polizei- und Rettungskräfte wurden am Montagvormittag (15.06., 11.20 Uhr) über einen Alleinunfall einer Autofahrerin auf der Borgholzhausener Straße informiert, die bis zum Eintreffen der Kräfte durch Ersthelfer versorgt wurde.

Zuvor befuhr die 61-jährige Versmolderin mit einem Ford die Borgholzhausener Straße in Richtung Versmold. Zeugen berichteten, dass das Auto der 61-Jährigen einige Hundert Meter vor der Kreuzung Stockheimer Straße unvermittelt nach links von der Fahrbahn abkam und in der Folge im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand kam. Ein unfallursächlicher, internistischer Notfall kann derzeitigen Erkenntnissen nach nicht ausgeschlossen werden.

Der Rettungsdienst brachte die Versmolderin zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Fords. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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