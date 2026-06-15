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Polizei Gütersloh

POL-GT: Frauen sprechen Seniorin an

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Zwei bislang unbekannte Frauen versuchten am Donnerstagvormittag (11.06., 11.00 Uhr) an den Ring einer Seniorin zu gelangen. Die beiden sprachen die Dame im Bereich Gartnischer Weg/ Wischkamp an. Eine von beiden fasste die arglose Seniorin an und versuchte ihr während des Gesprächs den Ring vom Finger zu ziehen. Als sich der Ring nicht löste, rannten beide davon. Beide waren zwischen 17 und 18 Jahre alt, ca. 160cm groß, schlank und hatten schulterlange schwarze Haare. Sie waren dunkel bekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den beiden Frauen machen? Wer kann darüber hinaus Angaben zu verdächtigen Personen in der Umgebung machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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