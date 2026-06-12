Polizei Gütersloh

POL-GT: 19-jährige E-Scooter-Fahrerin verstirbt bei Unfall in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitagmorgen (12.06., 05.40 Uhr) kam es im Bereich der Kreuzung Ostring/ Varenseller Straße zu einem sehr schweren Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Rheda-Wiedenbrückerin verstarb.

Nach bisherigem Ermittlungsstand und den Angaben von Zeugen befuhr ein 47-Jähriger Lkw-Fahrer die Varenseller Straße aus Rietberg kommend in Richtung Ostring. Er beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Die E-Scooter-Fahrerin befuhr den Ostring in Richtung Bielefelder Straße auf dem Geh- und Radweg.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Die 19-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer aus Bielefeld wurde zur Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld und einen Sachverständigen unterstützt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Zeugen und Angehörige werden durch Notfallseelsorger betreut.

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