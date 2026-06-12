PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: 19-jährige E-Scooter-Fahrerin verstirbt bei Unfall in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitagmorgen (12.06., 05.40 Uhr) kam es im Bereich der Kreuzung Ostring/ Varenseller Straße zu einem sehr schweren Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Rheda-Wiedenbrückerin verstarb.

Nach bisherigem Ermittlungsstand und den Angaben von Zeugen befuhr ein 47-Jähriger Lkw-Fahrer die Varenseller Straße aus Rietberg kommend in Richtung Ostring. Er beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Die E-Scooter-Fahrerin befuhr den Ostring in Richtung Bielefelder Straße auf dem Geh- und Radweg.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Die 19-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer aus Bielefeld wurde zur Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld und einen Sachverständigen unterstützt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Zeugen und Angehörige werden durch Notfallseelsorger betreut.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 09:13

    POL-GT: Fahrradprüfung an der Bolandschule in Herzebrock

    Gütersloh (ots) - Herzebrock (FK) - Am Montag (15.06.26, 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Bolandschule in Herzebrock die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig, im Umfeld der Schule unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie Ihnen am Montag begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 14:53

    POL-GT: 16-jähriger Dieb auf frischer Tat gestellt

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Ein 16-jähriger Gütersloher versuchte am Montagmittag (08.06., 12.15 Uhr) mit einem offenbar frisch gestohlenen Motoroller einer Polizeikontrolle zu entgehen. Als er durch einen fahrradfahrenden Polizeibeamten angesprochen wurde, rannte er zunächst davon. Den Roller versteckte er in dem hohen Gras einer Wiese. Er selber versteckte sich vergeblich in einem Gebüsch am ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 14:34

    POL-GT: Kooperative Kontrollen in Harsewinkel - Spielautomaten sichergestellt

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Das Hauptzollamt Bielefeld, die Steuerfahndung Bielefeld, das Ordnungsamt der Stadt Harsewinkel und Polizeibeamte der Polizeiwache Versmold führten am Mittwochabend (10.06.) kooperative Kontrollen durch. Diese sind Teil des Präsenzkonzepts der Kreispolizeibehörde "Sicher im Kreis". Am Mittwochabend suchten die Kontrolleure zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren