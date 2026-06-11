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Polizei Gütersloh

POL-GT: 16-jähriger Dieb auf frischer Tat gestellt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Ein 16-jähriger Gütersloher versuchte am Montagmittag (08.06., 12.15 Uhr) mit einem offenbar frisch gestohlenen Motoroller einer Polizeikontrolle zu entgehen. Als er durch einen fahrradfahrenden Polizeibeamten angesprochen wurde, rannte er zunächst davon. Den Roller versteckte er in dem hohen Gras einer Wiese. Er selber versteckte sich vergeblich in einem Gebüsch am Aldejohanns-Pättchen. Er versuchte noch zu flüchten, wurde durch den Beamten aber aufgehalten. Gegen das Festhalten wehrte sich der 16-Jährige. Der Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der rechtmäßige Inhaber des Rollers wurde durch die Polizei informiert. Den Diebstahl des Zweirads hatte er noch gar nicht bemerkt.

Gegen den 16-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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