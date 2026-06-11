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Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Harsewinkel - Spielautomaten sichergestellt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Das Hauptzollamt Bielefeld, die Steuerfahndung Bielefeld, das Ordnungsamt der Stadt Harsewinkel und Polizeibeamte der Polizeiwache Versmold führten am Mittwochabend (10.06.) kooperative Kontrollen durch. Diese sind Teil des Präsenzkonzepts der Kreispolizeibehörde "Sicher im Kreis".

Am Mittwochabend suchten die Kontrolleure zwei Lokalitäten auf.

Dabei fielen in einem nicht als Gaststätte ausgewiesenen Betrieb illegal aufgestellte Glücksspielautomaten auf. Der Betrieb liegt im nördlichen Stadtgebiet von Harsewinkel. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Betreiber des Betriebs wurde eingeleitet. Zudem stellten die Mitarbeiter des Ordnungsamts bauliche Veränderungen fest, die überprüft werden müssen. Ebenso werden Verstöße gegen das Gaststättengesetz und die Gewerbeordnung geprüft.

Die Kontrollen finden in unregelmäßigen Abständen und in unterschiedlicher Zusammensetzung kreisweit statt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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