Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Ströher Straße

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Ein bislang unbekannter Mann ist in der Nacht zu Mittwoch (10.06., 02.00 Uhr) in eine Senioreneinrichtung an der Ströher Straße aufgefallen. Als er bemerkt wurde, rannte der Unbekannte davon. Ersten Ermittlungen nach ist er durch eine rückwärtige Tür in das Haus eingebrochen.

Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um die Ströher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Der Mann war den Angaben nach dunkel gekleidet und hatte eine Basecap auf. Wer kann darüber hinaus Informationen zu ungewöhnlichen Feststellungen geben? Im Zuge der Ermittlungen werden auch Zusammenhänge zu vergleichbaren Taten in der vergangenen Woche geprüft.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell