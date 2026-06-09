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Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizeibeamte - Geldabholerin in Rheda-Wiedenbrück festgenommen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Eine 46-jährige Frau aus Beckum wurde am Montagabend (08.06., 21.30 Uhr) durch zivil ermittelnde Polizeibeamte der Polizei Gütersloh festgenommen. Zuvor ist eine Seniorin aus Rheda-Wiedenbrück am Telefon eindringlich über einen bevorstehenden Einbruch informiert worden. Den Anruf erhielt die arglose Dame von Betrügern, welche sich als Polizeibeamte ausgaben. Um Geld und Wertsachen sicher zu verwahren, boten die Täter am Telefon eine vorübergehende Sicherstellung an. Noch bevor es zur Übergabe kam, nahmen die Beamten die 46-jährige Abholerin vor Ort fest und verhinderten die Tat.

Die Polizei warnt. Niemals fragen Polizei, Staatsanwaltschaft und Co. am Telefon nach verfügbaren Geldbeträgen oder Schmuck. Es handelt sich um Betrug. Die Täter am Telefon gehen skrupellos vor und versuchen ihre Opfer durch eine angsteinflößende Gesprächsführung unter Druck zu setzen. Bitte sprechen Sie über diesen Betrug mit Verwandten, Freunden und Nachbarn. Sollten Sie einen solche Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie die Polizei unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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