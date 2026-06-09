Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist im Bolandwald - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Ein bislang unbekannter Exhibitionist zeigte sich Montagmittag (08.06., 13.00 Uhr) einer Spaziergängerin gegenüber in schamverletzender Weise. Der Mann hielt sich neben der Bolandstraße an einem Weg auf einem Grünstreifen auf.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, Bart. Er trug eine auffallend blaue Jacke und eine Jeanshose.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat Montag rund um den Bolandwald verdächtige Beobachtungen gemacht?

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