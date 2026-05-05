Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jähriger Lana K. aus Regensburg

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Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Seit Mittwochabend (29.04.) wird die 15-jährige Lana K. aus Regensburg vermisst. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort der Jugendlichen.

Lana hat am Mittwochabend gegen 20 Uhr das Haus verlassen und alle persönlichen Gegenstände zurückgelassen. Die Gesuchte ist der Annahme nach in Begleitung ihres Freundes, Paul. B. und möglicherweise im Bereich Gütersloh.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort der 15-Jährigen bislang nicht ermittelt werden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten gebeten.

Lana K. wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 1,65 m groß, 55 kg, schlank - Lange, glatte braune Haare - Keine Brille - Bekleidung: weiße Sneaker, schwarze Jogginghose, schwarzer Hoodie, schwarze Daunenjacke mit Fell

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 0941/506-2001 oder über den Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten. Jeder Hinweis kann entscheidend sein.

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